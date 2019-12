Rugby

Rugby - Top 14 : Le coup de gueule de Clermont après la défaite face à Toulon !

Publié le 23 décembre 2019 à 21h35 par La rédaction

Défait avec la manière face à Toulon (41-19) ce dimanche, Clermont devra se faire pardonner. L'entraîneur de l'équipe, Franck Azema a poussé un véritable coup de gueule après la rencontre.

Franck Azéma pouvait espérer autre chose du déplacement à Toulon (défaite 41-19). Très en dessous de son niveau habituel en mêlée et dans la possession, Clermont est poussé hors du top 6 après cette rencontre. Mais c'est surtout la manière qui a déplu à Franck Azéma. Pour lui, ses joueurs ont manqué d'esprit d'équipe, comme il l'a expliqué à Sport24 .

« Ça m’agace de voir une telle attitude collective !