Rugby

Rugby - XV de France : Laporte dévoile les ambitions françaises pour le Tournoi des VI Nations !

Publié le 18 décembre 2019 à 21h35 par La rédaction

Président de la Fédération française de Rugby, Bernard Laporte a donné les ambitions du XV de France pour le Tournoi des VI Nations.

Alors que le XV de France a réalisé une Coupe du monde correcte mais frustrante, les ambitions sont revues à la hausse du côté de la Fédération. Peut-être est-ce dû au changement d'entraîneur avec Fabien Galthié, désormais seul à la barre. Pour le Tournoi des VI Nations, le président de la fédération Bernard Laporte a estimé qu'il était possible de rivaliser avec l'Angleterre, premier adversaire du XV de France en février et finaliste de la dernière Coupe du Monde.

« L’objectif de la France, c’est toujours de gagner »