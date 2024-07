Mercato - OM : Le successeur d’Aubameyang a signé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre la volonté de Pablo Longoria, Pierre-Emerick Aubameyang a quitté l’OM pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Un coup dur pour les Marseillais qui perdent leur leader offensif qui avait inscrit la bagatelle de 30 buts la saison dernière. Mais avec Mason Greenwood, l’OM tient déjà le successeur du Gabonais.

Cet été, l'OM a été contraint de céder son meilleur buteur à savoir Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 30 réalisations toutes compétitions confondues la saison dernière. Le Gabonais a sauté sur l'occasion qui s'est offerte à lui pour obtenir un dernier très gros contrat en Arabie Saoudite. Une situation qui pousse l'OM à dénicher son remplaçant, mais pour Mathieu Grégoire, correspondant à Marseille pour L'EQUIPE, Mason Greenwood sera le nouveau leader de l'attaque marseillaise.

Transferts : Un crack veut signer à l'OM, le mercato s'emballe https://t.co/LeAlQrhEZs pic.twitter.com/jSN47R3bnb — le10sport (@le10sport) July 21, 2024

Greenwood, le nouveau leader offensif de l'OM ?

« Avec l’arrivé de Greenwood, je pense que ça sera le leader d’attaque. Quand on regarde les autres pistes offensives explorées comme Hwang, qui est bon, mais qui est plus un joueur d’équipe, pas forcément un pur finisseur. Même s’il a sur performé en début de saison dernière, mais il reste intéressant pour l’organisation de ton équipe. Nketiah est dans le même registre, en termes d’apport statistique. Ce n’est pas un joueur qui est dans les standards d’un avant-centre très prolifique, même si l’on verra, s’il vient, avec son temps de jeu », explique le journaliste au micro de Football Club de Marseille, avant de poursuivre.

«Greenwood sera ton joueur phare en attaque»

« Ensuite tu as la piste Carboni, Adingra et Sanchez qui sont aussi intéressantes. Même si le Chilien va commencer à faire son âge quand même, donc clairement Greenwood sera ton joueur phare en attaque je pense. Sauf surprise évidemment. Quand tu regardes avec toutes les personnes aussi qu’il y a dans le loft marseillais et déjà dans l’effectif, malgré son très jeune âge, il y en a peu qui ont son statut dans le monde pro », ajoute Mathieu Grégoire.