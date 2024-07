XV de France : La FFR s'empare du scandale Jaminet !

Axel Cornic

International aux 20 sélections, Melvyn Jaminet a énormément fait parler de lui ces dernières semaines et ce n’est pas pour ses talents de rugbyman. Son dérapage raciste sur les réseaux sociaux a beaucoup fait réagir et les conséquences pourraient bien être catastrophique, puisqu’après son club du RCT c’est la FFR qui a décidé de passer à l’action.

Rien ne va dans le rugby français. Parti en Amérique du Sud pour sa traditionnelle tournée estivale, le XV de France a vécu un véritable cauchemar ! Les jeunes internationaux Oscar Jegou et Hugo Auradou ont en effet été mis en examen par la police argentine pour viol aggravé, alors que Melvyn Jaminet défrayait la chronique avec une vidéo hallucinante.

Jaminet exclu de la tournée du XV de France

Dans cette vidéo publié vraisemblablement pas accident sur Instagram, on voit un Jaminet passablement éméché, qui tient des propos ouvertement racistes face à son téléphone. « Ma daronne qui me demande si j'ai fait la fête. Je te jure, le premier Arabe que je croise sur la route je lui mets un coup de casque » a déclaré l’arrière international, créant rapidement le chaos autour du XV de France. La réaction de la FFR a été tout aussi rapide, puisqu’il a tout de suite été mis à l’écart et exclu de la tournée estivale en Argentine.

Convoqué par la FFR le 26 juillet

De retour en France, le principal intéressé s’est publiquement excusé et son avocat a mis en avant « un humour potache, vulgaire, voire discutable du fait d’une certaine trivialité » pour justifier ses propos. Mais la FFR a bien l’intention de tirer cette affaire au clair, puisque l’AFP a annoncé que Melvyn Jaminet a été convoqué le 26 juillet devant la commission de discipline de la Fédération. Avant ça, l'arrière de 25 ans aura également rendez-vous avec son club du RCT pour un entretien préalable à une sanction.