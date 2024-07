XV de France : Après le scandale raciste, une réunion au sommet prévue

Jean de Teyssière

L’affaire de viol présumé concernant Oscar Jegou et Hugo Auradou a un peu éclipsé les propos racistes de Melvyn Jaminet. Au soir de la victoire française lors du premier test-match face à l’Argentine, l’arrière toulonnais a publié des vidéos sur ses réseaux sociaux à caractère raciste. Renvoyé du groupe France, il sera auditionné par son club mardi prochain.

La tournée argentine du XV de France a été cauchemardesque. Tout avait bien commencé avec une belle victoire face à l’Argentine et l’intégration de plusieurs jeunes joueurs qui fêtaient leur première sélection. Mais la soirée qui a suivi a été catastrophique et trois joueurs du XV de France pourraient voir leur carrière être totalement terminée.

Jegou et Auradou toujours en détention provisoire

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les deux joueurs du XV de France, Hugo Auradou et Oscar Jegou sont toujours détenus dans une prison de Mendoza, en Argentine. Leurs coéquipiers sont rentrés en France en début de semaine et les deux joueurs ont été rejoints par leur famille. Détenus provisoirement en attendant d’éclaircir l’affaire autour de leur accusation de viol avec violences, Auradou et Jegou, par le biais de leurs avocats, continuent de constituer leur dossier. Par ailleurs, leurs avocats aimeraient qu’ils puissent sortir de prison pour au moins être détenus dans une résidence surveillée avec interdiction de sorties.

Jaminet va rencontrer les dirigeants de Toulon mardi

Initialement prévue ce vendredi, la réunion entre Melvyn Jaminet et les dirigeants de Toulon a été reportée à mardi après-midi. Rugbyrama révèle qu’à 16h30, l’arrière du XV de France se verra certainement sanctionné par Toulon après ses propos tenus sur Instagram : « le prochain arabe que je crois, je lui mets un coup de casque. » Le parquet aurait également ouvert une enquête pour « menace de mort à raison de l’origine. » Le casque étant considéré comme une arme par destination, comme l’explique l’avocat de Jaminet, Maître Carlos Alberto Brusa. Néanmoins, Jaminet va être fixé assez vite sur son cas à Toulon.