Scandales au XV de France : Le boss tape du poing sur la table

La pire semaine de son histoire. C’est probablement ce qu’a vécu le XV de France durant sa tournée d’été en Argentine. Tout a commencé avec les propos racistes proférés par Melvyn Jaminet avant que quelques heures plus tard, une accusation de viol envers deux joueurs, Hugo Auradou et Oscar Jegou ne vienne encore plus assombrir le tableau français. Florian Grill, le président de la FFR appelle à une prise de conscience.

La tournée d’été est terminée pour le XV de France. Un bilan assez sombre avec deux victoires, une défaite, Melvyn Jaminet renvoyé après avoir proféré des insultes racistes et deux joueurs, Hugo Auradou et Oscar Jegou en détention provisoire après avoir été accusés de viol aggravé. Une situation inacceptable pour une équipe de France.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Florian Grill, le président de la FFR, a été interrogé sur les récentes affaires qui ont terni l’image du XV de France : « Il doit y avoir un avant et un après. Ça ne concerne pas que la Fédé mais tout le rugby et la société, où la cocaïne n'est pas un fait isolé. En février, on avait d'ailleurs monté un groupe sur ce sujet avec la LNR. Il faut aussi se pencher sur les excès de boisson. Un fait gravissime a été avéré pour Melvyn Jaminet et on l'a sanctionné immédiatement. Pour les deux autres, on va attendre que justice se fasse. Mais dans tous les cas, les gamins étaient trop alcoolisés. Ces excès-là ne sont pas compatibles avec les exigences du professionnalisme que l'on attend de joueurs de haut niveau, sauf qu'il y avait déjà eu une première soirée en arrivant à Buenos Aires. »

« Je comprends qu'il y ait besoin d'une soupape de temps en temps mais pas de tels débordements et pas à répétition. Il faut changer radicalement la manière de faire en impliquant les joueurs, qu'ils regardent les conséquences en leur disant : "Vous avez deux potes en prison." Qu'est-ce qu'on fait ? Si ça ne suffit pas à une prise de conscience... Ce n'est malheureusement pas une découverte. Avec Jean-Marc (Lhermet, vice-président de la FFR), on va en parler avec Fabien (Galthié, le sélectionneur) et toutes les équipes de France mais aussi les clubs, explique Grill. Je ne veux pas entendre que nous sommes inconscients et que nous avons fait n'importe quoi. Les procédures étaient déjà en place. Moi, le principe d'autonomisation et de responsabilité me plaît en tant qu'individu mais ça ne marche pas. »