Affaire Jegou-Auradou : Le vestiaire du XV de France sort du silence

Jean de Teyssière

C’est une affaire qui a secoué les joueurs du XV de France présents en Argentine pour y disputer la tournée d’été. Deux joueurs, Oscar Jegou et Hugo Auradou ont été accusés de viol aggravé et sont toujours détenus provisoirement à Mendoza. L’équipe de Fabien Galthié poursuit sa tournée comme si de rien n’était même si pour Théo Attissogbe, partenaire et ami d’Auradou à Pau avoue que le groupe est touché par cette affaire.

Lors du premier match de la tournée d’été à Mendoza, face à l’Argentine, tout avait bien commencé pour le XV de France. Les Bleus s’étaient imposés facilement mais la fête qui a suivi cette victoire a été catastrophique. Melvyn Jaminet a tenu des propos racistes, pendant qu’Oscar Jegou et Hugo Auradou passaient la soirée avec une jeune femme de 39 ans. Cette dernière les a accusés de viol aggravé et depuis, les deux hommes dorment en détention à Mendoza.

Le XV de France perd son dernier match

Face à l’Argentine, dans un contexte plus que pesant, le XV de France a perdu son dernier test match de l’été (28-33). Mais l’essentiel était ailleurs et pour les joueurs français, le soulagement de rentrer chez eux est bienvenu. Théo Attissogbe est l’un d’entre eux et a évoqué cette affaire, dans des propos rapportés par Rugbyrama : « La semaine n’a pas été facile. C’était même dur. Vraiment. On a essayé de faire front au mieux, chacun à sa façon, parce que chacun est différent, chacun est plus ou moins proche. Ça s’est ressenti sur le match. On a essayé d’y mettre un énorme engagement, un énorme combat. »

«C’est quelque chose qui est assez touchant»

« C’est quelque chose de compliqué parce que c’est un coéquipier. Même Oscar est un ami. On a quand même vécu de belles aventures l’année dernière, par exemple, ensemble. Donc c’est sûr que c’est quelque chose qui est assez touchant. Je ne veux pas dire que c’est quelque chose de facile, mais on essaie de faire au mieux, poursuit Attissogbe. On a été hyper bien accompagnés aussi par tout l’encadrement technique, le staff, etc. On a été mis dans les "meilleures dispositions possibles". On a fait du mieux possible. Le résultat n’est pas la clé ce soir, mais je reste très fier du groupe. Si on a des nouvelles ? Non, pas tellement. Moi j’essaie de parler un peu avec l’entourage, donc on a quelques nouvelles, mais sinon là on essaie de se concentrer sur la fin de semaine et le rugby, même si ce n’était pas facile comme j’ai dit. »