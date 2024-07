XV de France : «Un cataclysme», Galthié se lâche sur le scandale

Arnaud De Kanel

En tournée en Amérique du Sud, le XV de France est frappé par un immense scandale. Oscar Jegou et Hugo Auradou, deux joueurs convoqués par Fabien Galthié, sont accusés de viol et ils ont été présentés à la justice argentine vendredi. Le sélectionneur est revenu sur cette affaire et il a semblé très touché.

Le rugby français est secoué par une affaire grave. Oscar Jegou et Hugo Auradou, deux jeunes espoirs du XV de France présents pour la tournée estivale en Amérique du Sud, ont été interpellés par la police argentine le lundi 8 juillet suite à une plainte pour viol aggravé. Les deux joueurs admettent avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante, mais contestent fermement les accusations portées contre eux. Ils ont depuis été mis en examen. Forcément, cette actualité perturbe le XV de France qui s’apprête à défier l’Argentine une seconde fois ce samedi. Fabien Galthié est marqué.

Scandale d’agression sexuelle au XV de France : L’avocat des joueurs réagit à la mise en examen https://t.co/Ss3XeQAtk5 pic.twitter.com/boxrfvu5e2 — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

«Pour nous, c'est un cataclysme, c'est un traumatisme»

« Ce sont des conditions de préparation très difficiles. Depuis lundi, on vit des moments difficiles, on traverse des moments très particuliers : la préparation du match face à l'Uruguay, le match face à l'Uruguay (43-28), la préparation de ce match. C'est une préparation qui est effectivement complexe. L'impact sur le groupe est réel. Pour nous, c'est un cataclysme, c'est un traumatisme. Nous sommes très exigeants sur l'aspect des règles et aussi sur la liberté de chacun. C'est un travail sur lequel nous essayons de construire tous les jours, sans concessions. Et nous continuerons », a déclaré le sélectionneur du XV de France dans des propos rapportés par L’Equipe. Il a ensuite réagi à la mise en examen de ses deux joueurs.

Galthié très ému

« C'est difficile. (Ému) Difficile. Aujourd'hui, la Fédération française de rugby, le président Florian Grill et Jean-Marc Lhermet (vice-président) qui sont ici, les institutions qui les accompagnent, font tout pour aider la justice argentine à faire son travail et aider l'ensemble de la délégation des joueurs dans ce temps difficile. (Il marque un temps) Nous collaborons. Nous essayons de tout faire pour aider la justice argentine à réaliser son travail le mieux possible », a ajouté Fabien Galthié. Le sélectionneur des Bleus accuse le coup.