XV de France : Le scandale raciste relancé par un coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Melvin Jaminet est dans la tourmente depuis la diffusion, par erreur, de ses propos racistes sur ses réseaux sociaux. Et un groupe composé d’une vingtaine de jeunes de cité toulonnaise se serait rendu au sein des locaux du RC Toulon, le club de Jaminet, afin de mettre la pression et demander des comptes.

« Ma daronne qui me demande si j'ai fait la fête. Je te jure le premier arabe que je croise sur la route je lui mets un coup de casque ». Voilà les propos raciste lâchés par Melvyn Jaminet qui ont fait tant de bruit ces derniers jours. L’arrière du XV de France et du RC Toulon avait diffusé cette vidéo par erreur sur ses réseaux sociaux dimanche avant de la supprimer, provoquant donc un scandale. Le joueur a été écarté du groupe du XV de France, et le RCT s’apprête également à le sanctionner, d’autant que le club varois se retrouve désormais au cœur de l’affaire.

Scandale d’agression sexuelle au XV de France : Le vestiaire de Fabien Galthié panique https://t.co/plCMDTOmKv pic.twitter.com/awUXv5D9rO — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

Des jeunes débarquent au RCT pour demander des comptes

Selon les révélations de France Bleu, une vingtaine de jeunes issus d’un quartier populaire de la ville de Toulon auraient débarqué au sein du centre de formation du RCT afin de réclamer des explications sur ce scandale Jaminet. Ils auraient été reçus par Laurent Emmanuelli, le directeur sportif, et ce dernier leur a même assuré que le club adopterait une position ferme avec une sanction.

Jaminet s’est excusé

Dimanche soir, Melvyn Jaminet avait publié une lettre d’excuses sur ses réseaux sociaux : « Je suis profondément désolé et honteux de mes paroles. Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde. Je comprends que cela ait pu blesser et offenser de nombreuses personnes, et je tiens à dire clairement que ces propos ne reflètent en aucun cas mes valeurs ou celles de l'équipe de France de rugby. Le racisme, sous toutes ses formes, est inacceptable et va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. Je comprends la sanction de la FFR et me tiens à leur disposition afin de mettre la lumière sur cette affaire ». Cette première explication n’a donc visiblement pas suffi à étouffer le scandale…