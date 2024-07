Rugby : Scandale raciste au sein du XV de France !

Axel Cornic

Au lendemain de la victoire du XV de France face à l’Argentine à laquelle il a participé, Melvyn Jaminet se retrouve au cœur d’une énorme polémique. Une vidéo montrant l’arrière des Bleus et du RCT tenir des propos ouvertement racistes fait en effet scandale ce dimanche et les réactions n’ont pas tardé à fleurir sur les réseaux sociaux.

Alors que les finalistes du Top 14 profitent de vacances bien méritées, le XV de France a disputé me premier test-match de sa tournée estivale ce samedi, avec une belle victoire face à l’Argentine (13-28). Mais au lendemain de cette rencontre ce n’est absolument pas la prestation des Bleus qui fait parler...

« Le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque »

Au cours des dernières heures, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit Melvyn Jaminet, rentré en jeu à le 73e minute face à l’Argentine, tenir des propos scandaleux et ouvertement racistes. « Ma daronne qui me demande si j’ai fait la fête... Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. Je lui mets un coup de casque ! » déclare l’arrière international, visiblement alcoolisé, dans une story publiée sur Instagram .

« Le RCT condamne les propos tenus et se désolidarise de ceux-ci »