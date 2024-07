XV de France : Galthié se lâche sur le remplaçant de Dupont

Jean de Teyssière

Ce samedi, à 21h heure française, le XV de France affrontera l’Argentine lors du premier match de la tournée d’été. Fabian Galthié, le sélectionneur du XV de France a donné sa composition d’équipe et a décidé de nommer Baptiste Serin capitaine, en l’absence d’Antoine Dupont. Un choix qui s’explique par l’expérience de l’ancien joueur de l’UBB.

C’est une équipe de France de rugby new-look qui s’est rendue en Argentine pour y disputer la tournée d’été. Sur les 42 joueurs appelés par le sélectionneur Fabien Galthié, 22 d’entre eux n’ont jamais disputé un match international. Ce ne sont donc pas les surprises qui manquent…

Six novices titulaires

Forcément, avec plus de la moitié des joueurs appelés n’ayant disputé aucun match avec le XV de France, le XV titulaire dévoilé par Fabien Galthié est inédit. Sur la pelouse, six d’entre eux joueront leur premier match en Bleu. Hugo Auradou, Jordan Joseph, Oscar Jegou, Antoine Frisch, Théo Attissogbe et Lester Etien sont alignés d’entrée. Une belle occasion pour ces six joueurs de marquer des points en l’absence de nombreux cadres.

«Serin ? C’est le joueur le plus expérimenté»