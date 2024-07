Top 14 : Après l’humiliation, le Stade Toulousain vise un transfert à l’UBB !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vendredi, le Stade Toulousain a donné une leçon à l’UBB (59-3), décrochant sur la pelouse du Stade Vélodrome son quatrième Bouclier de Brennus en cinq ans. L’heure est désormais à la célébration mais également à la préparation de la prochaine saison. La formation d’Antoine Dupont lorgnerait justement un finaliste malheureux…

L’Union Bordeaux-Bègles rêvait d’entrer dans l’histoire vendredi lors de la finale du Top 14, mais pas de cette façon. A Marseille, les hommes de Yannick Bru ont sombré en s’inclinant contre le Stade Toulousain (59-3), une première. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont battu le record de points inscrits et d’essais marqués dans une finale, leur permettant de réaliser un nouveau doublé avec leur sacre européen un peu plus tôt dans la saison, trois ans après en avoir fait de même.

Yoram Moefana dans le collimateur de Toulouse

Si les joueurs ont pris le temps de fêter ce résultat, la direction se penche quant à elle sur la saison à venir. Et d’après L’Équipe , c’est justement du côté de l’UBB que pourrait se tourner le Stade Toulousain prochainement, avec un intérêt pour Yoram Moefana susceptible de relancer sa situation.

Sa prolongation à Bordeaux relancée