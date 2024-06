Finale Top 14 : L'UBB a tenté un coup de poker avec Jalibert !

Axel Cornic

Alors qu’il était annoncé forfait tout comme con coéquipier Ben Tameifuna, Matthieu Jalibert a finalement été titularisé à l’occasion de la finale du Top 14, entre l’UBB et le Stade Toulousain. Yannick Bru s’est exprimé au sujet de ce choix surprenant qui n’a toutefois pas empêché les Bordelais de recevoir une véritable leçon (59-3).

Victime d’une déchirure à la cuisse le 8 juin dernier, Matthieu Jalibert avait fait une croix sur la fin de saison. C’est pour ça que tout le monde a été surpris, en le voyant titulaire pour la finale du Top 14 ! Mais il n’a finalement pas tenu longtemps puisque l’ouvreur a été sorti à la 55e minute, sans jamais inquiéter le Stade Toulousain.

« Il faut avoir de l’audace, et prier pour battre Toulouse »

Au micro de Canal + après la rencontre, Yannick Bru a expliqué son choix avec Matthieu Jalibert, mais également avec Ben Tameifuna, touché à l’épaule et également titularisé à la surprise générale. « On ne regrette pas les choix Tameifuna et Jalibert. C’était pesé. On ne peut pas battre Toulouse en limitant la casse. Il fallait tenter un coup de poker. Il faut avoir de l’audace, et prier pour battre Toulouse » a expliqué le manager de l’UBB, qui pourra se satisfaire avec l’exploit d’avoir emmené son équipe en finale dès sa première saison sur le banc.

« Matthieu avait envie de jouer ce match »