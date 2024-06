Top 14 : L'énorme coup de bluff de l'UBB avant la finale

Jean de Teyssière

Ce vendredi soir, la finale du Top 14 opposera le Stade Toulousain face à l'Union Bordeaux-Bègles. Une finale inédite, l'UBB disputant la première finale de son histoire, tout le contraire de Toulouse avec sa trentième finale à venir. L'UBB pourra compter sur une équipe extrêmement compétitive avec les retours de Matthieu Jalibert et Ben Tameifuna, qui semblaient pourtant forfaits pour cette rencontre.

Pour la première fois de l'histoire, la finale du Top 14 se jouera à Marseille. Le Stade de France étant retenu pour les Jeux olympiques de Paris 2024, cette finale a été délocalisée dans la cité phocéenne. A l'affiche : Toulouse contre Bordeaux, l'un des très gros chocs de ces dernières années.

«Il y a beaucoup d'attente, beaucoup d'excitation»

En conférence de presse jeudi, le capitaine de l'UBB, Maxime Lucu a dévoilé l'état d'esprit de son équipe, à quelques heures de disputer la première finale de l'histoire du club girondin : « Il y a beaucoup d'attente, beaucoup d'excitation. On voulait emmener le club de Bordeaux en finale. On avait échoué les trois dernières années, et c'était forcément une étape qu'on voulait vivre avec ce groupe-là. Il progresse, il l'a encore montré cette saison. Cette finale, c'est l'accomplissement de tout ce qu'on a fait cette année. Mais on vient ici pour jouer une belle finale, pour essayer de remporter le titre, ce qu'on n'a jamais fait auparavant. C'est ça qui prédomine. L'état d'esprit a été dans ce sens-là cette semaine. »

Top 14 - UBB : C'est terminé pour Jalibert ? https://t.co/V6q4uWrL2Y pic.twitter.com/LvnejUZryq — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

La surprise Jalibert !

Dans sa composition d'équipe, le manager Yannick Bru a surpris quelques personnes en annonçant la titularisation de Matthieu Jalibert aux côtés de Maxime Lucu. Le demi d'ouverture bordelais s'était blessé le 8 juin dernier, étant victime d'une déchirure musculaire. Il n'avait plus rejoué depuis mais son attitude face au Stade français lors de la victoire bordelaise en demi-finale (22-20) laissait présager qu'il savait sans doute qu'il prendrait part à cette finale à Marseille. C'est un véritable pari tenté pour celui qui était pressenti forfait jusqu'à la fin de la saison et qui l'avait même annoncé sur son compte Instagram ...

Ben Tameifuna également titulaire !