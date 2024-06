Rugby - Top 14 : Dupont veut briser la malédiction de Marseille !

Axel Cornic

Après avoir remporté la Champions Cup face au Leinster, le Stade Toulousain vise le doublé avec le Bouclier de Brennus. Il faudra toutefois battre l’Union Bordeaux-Bègles au stade Vélodrome de Marseille, une enceinte qui n’a pas vraiment réussi ces dernières années à Antoine Dupont.

Ce vendredi, les deux meilleures équipes françaises vont se disputer le célèbre Bouclier de Brennus, avec le Stade Toulousain qui a bien l’intention de le garder. Mais il y aura en face une belle équipe de l’UBB, renforcée par les retours de dernière minute de Matthieu Jalibert ainsi que de Ben Tameifuna.

𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 🚨Voici le dernier XV de départ de cette saison 2023/2024 🔥#FinaleTOP14 pic.twitter.com/5IvzSWbmUC — Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 27, 2024

Le Vélodrome n’a pas réussi à Dupont

A cause des Jeux Olympiques de Paris 2024, cette finale de Top 14 se tiendra exclusivement au stade Vélodrome de Marseille, qui a souvent vibré pour le rugby. Mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Antoine Dupont qui sera capitaine et titulaire ce vendredi pour le Stade Toulousain. On se souvient en effet d’un soir de novembre de 2022, où le prodige français a écopé d’un carton rouge lors d’un test-match face à l’Afrique du Sud. Mais l’évènement le plus marquant est évidemment sa blessure au visage en septembre dernier à la Coupe du monde face à la Namibie, dont le XV de France aurait bien aimé se passer.

« Il faut faire abstraction de tout ça, laisser de côté une possible superstition »