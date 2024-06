XV de France : Les nouvelles stars de Galthié sont là !

Axel Cornic

Le XV de France a les valises prêtes, avec un envol imminent pour l’Amérique du Sud après un dernier entraînement ce mardi à Marcoussis. Au programme deux test-matchs contre l’Argentine les 6 et 13 juillets prochain, ainsi qu’un test-match contre l’Uruguay le 10 juillet, qui pourrait permettre à Fabien Galthié de découvrir les nouvelles stars de demain.

Alors que l’UBB et le Stade Toulousain vont se rencontrer ce vendredi pour se disputer le Bouclier de Brennus, le XV de France va s’envoler pour sa traditionnelle tournée estivale. Cap sur l’Argentine, avec un départ programmé ce mercredi pour un groupe de 42 joueurs, dont un grand nombre de novices.

Le XV de France part en Amérique du Sud

On compte en effet moins d’une vingtaine de joueurs qui ont déjà porté le maillot du XV de France, avec Baptiste Serin qui fait figure de vétéran avec ses 44 sélections. Parmi les nouveaux, on peut notamment retrouver Janick Tarrit du Racing 92, Hugo Araudou de la Section Paloise, Romain Briatte du Stade Français ou encore Antoine Frisch qui vient de rejoindre le RCT et Théo Attissogbé, qui est déjà bien connu pour avoir brillé avec lors de la Coupe du monde U20 en 2023, tout comme le demi de mêlée clermontois Baptiste Jauneau.

Qui va suivre les traces de Jaminet ou Jelonch ?

Certains peuvent penser que cette tournée ne servira pas à grand-chose sans les cadres. Pourtant, elle pourrait bien marquer les prochaines années du mandant de Fabien Galthié, dont le contrat se termine en juin 2028. On se souvient en effet d’une tournée en Australie en 2021, qui avait permis au XV de France de se trouver des nouveaux leaders dans un groupe très jeune. On se rappelle en effet d’un Melvyn Jaminet qui a ensuite été titulaire au cours du Grand Chelem 2022, mais surtout un Anthony Jelonch qui avait été nommé capitaine en l’absence de Charles Ollivon et qui est ensuite devenu l’un des grands fidèles de Galthié. Reste à voir quelles seront les joueurs qui sauront prendre leur chance...