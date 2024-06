Ntamack snobé, le XV de France se justifie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre le 6 et le 13 juillet 2024, le XV de France disputera sa tournée estivale en Amérique du Sud avec deux rencontres contre l'Argentine et une face à l'Uruguay. Le groupe appelé par Fabien Galthié pour l'occasion a d'ailleurs été dévoilé. Une liste dans laquelle on ne retrouve pas Romain Ntamack, au même titre que d'autres grands noms du XV de France laissés au repos. Pourquoi le demi d"ouverture du Stade Toulousain n'a-t-il pas été appelé ? La réponse a été donnée.

Pour préparer la tournée estivale en Amérique du Sud, Fabien Galthié a fait appel à 32 joueurs qui se réuniront en juin à Marcoussis. Tous ne seront ensuite pas du voyage pour affronter l'Argentine et l'Uruguay avec le XV de France. Alors qu'on retrouve dans cette liste initiale Posolo Tuilagui, Baptiste Couilloud, Melvyn Jaminet ou encore Baptiste Serin, ce n'est en revanche pas le cas de Romain Ntamack. Même si le demi d'ouverture du Stade Toulouse a rejoué depuis sa grosse blessure au genou, le XV de France a préféré le laisser au repos, au même titre que d'autres joueurs premium des Bleus.

« Il a fourni beaucoup d’efforts pour revenir »

Directeur de la performance du XV de France, Nicolas Jeanjean a été interrogé sur les raisons de cette absence de Romain Ntamack pour cette tournée estivale. Dans des propos rapportés par Actu.fr , il a alors expliqué : « Je me suis positionné personnellement sur ce sujet. Romain n’a pas participé à la totalité de la saison mais il a fourni beaucoup d’efforts pour revenir. Ce n’est pas parce que nous, spectateurs, ne les avons pas vus qu’il n’a pas travaillé, et cela demande beaucoup d’énergie de revenir et être rapidement performant comme il l’a été ».

« Il va être papa donc il est logique qu’il reste en famille »