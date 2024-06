XV de France : Le nouvel ovni de Galthié enflamme déjà le Top 14 !

Axel Cornic

Joker du XV de France lors du dernier Tournoi des 6 Nations, avec un Antoine Dupont occupé avec le rugby à 7, Nolann Le Garrec a fait une très bonne impression. Et ça n’a pas échappé aux plus grandes écuries du Top 14, qui viseraient clairement la fin de son contrat avec le Racing 92, en juin 2025.

La version 2024 du Tournoi des 6 Nations a été assez étrange pour le XV de France. Privés de leur capitaine Antoine Dupont, parti préparer le 7 en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, les Bleus de Fabien Galthié ont dû trouver des alternatives et cela a notamment permis à certains jeunes d’éclore au plus haut niveau. C’est le cas de Nolann Le Garrec, qui a réalisé de très belles choses avec la France.

Top 14 : Alldritt lance le clash avec le RCT ! https://t.co/ia9vPWj0yw pic.twitter.com/iFImgaajn4 — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

« Dupont ? Oui, je l’ai vu rapidement mais il m’a félicité pour cette victoire »

Après des bons débuts face au Pays de Galles, le Breton du Racing 92 a confirmé face à l’Angleterre et s’est ainsi installé comme une véritable alternative à l’ancien capitaine du XV de France. « Dupont ? Oui, je l’ai vu rapidement mais il m’a félicité pour cette victoire » avait-il confié, lors du dernier 6 Nations. « Je suis très heureux de chaque minute que j’ai pu passer sur le terrain tout au long de ces cinq matchs. J’ai surtout énormément appris et je sais que j’ai encore à apprendre dans différents rôles. J’espère au final avoir répondu aux attentes du staff du mieux possible ».

Le Top 14 s’arrache Le Garrec