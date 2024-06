XV de France : Galthié prépare une surprise, un crack lui répond

Jean de Teyssière

Dans deux semaines, le XV de France va s'envoler avec l'Argentine pour y disputer sa tournée d'été. Les Bleus disputeront deux tests matchs face à l'Argentine avant de jouer un match amical face à l'Uruguay. Au cours de cette tournée, Fabien Galthié sera privé de plusieurs cadres, engagés en phase finale du Top 14 et pourrait donc faire confiance à de nouveaux jeunes joueurs, dont Théo Attissogbé, très heureux de voir son nom être prononcé par le sélectionneur des Bleus.

La semaine dernière, Fabien Galthié avait annoncé dans un entretien accordé à L'Équipe que plusieurs nouvelles têtes pourraient rejoindre le XV de France lors de la tournée d'été : « Un garçon comme Lenni Nouchi y sera très clairement. On croise les doigts car il lui reste un match ce week-end avec Montpellier (à Clermont) puis un barrage. Pareil pour Théo Attissogbé et Emilien Gailleton (Pau). »

«J'ai vraiment envie d'y aller à 100%»

Théo Attissogbé, l'arrière polyvalent de la Section paloise a été interrogé par Midi Olympique sur la récente déclaration de Fabien Galthié à son égard : « Ce fut très plaisant de lire cela. C'est quelque chose d'assez fou pour moi car l'équipe de France est quelque chose qui fait rêver. Que ce soit les U20 ou la grande équipe de France, porter le maillot national est quelque chose de fabuleux. J'espère y aller avec eux. Ça va vite mais c'est plutôt plaisant. J'ai vraiment envie d'y aller à 100% . »

«Il m'a dit que j'avais un profil qui pouvait les intéresser»