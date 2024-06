Top 14 : Des Champions du monde snobés, Urios balance

Axel Cornic

Christophe Urios n’a pas réussi l’exploit d’accrocher le Top 6 et donc se qualifier pour les barrages de Top 14, mais il semble déjà préparer sa revanche avec la récente présentation du projet de la saison prochaine. Et au moment de parler des recrues de l’ASM Clermont Auvergne, il a notamment révélé que plusieurs Champions du monde sud-africains auraient pu débarquer.

Comme après chaque Coupe du monde, les stars internationales ont investi le Top 14 et la vague ne va pas s’arrêter. La saison prochaine, on verra en effet Owen Farrell au Racing 92, Manu Tuilagi à Bayonne ou encore Billy Vunipola à Montpellier. Et la liste aurait pu être plus longue !

Top 14 : Catastrophe pour l'UBB, Jalibert sort du silence https://t.co/F3NhVBezvO pic.twitter.com/gEXdYLhBGZ — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

« Des Sud-Africains champions du monde étaient très intéressés pour venir dans le projet »

Lors de la présentation des nouvelles recrues à l’ASM Clermont Auvergne, Christophe Urios a en effet révélé que plusieurs internationaux sud-africain qui ont soulevé le trophée Webb Ellis à l’automne dernier aurait aimé le rejoindre. « On a eu des choix à faire, à un moment donné, on était parti sur des joueurs un peu différents. Je pense à des Sud-Africains champions du monde qui étaient très intéressés pour venir dans le projet » a expliqué le manager clermontois, d’après Rugbyrama .

« On a voulu faire ce recrutement de base qui doit nous permettre, demain, de faire des recrutements différents »