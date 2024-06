Top 14 : Urios dégouté, il jubile !

Axel Cornic

En battant largement l’ASM Clermont Auvergne lors de la dernière journée du Top 14 (52-10), le RCT s’est relancé dans la course aux phases finales de Top 14 et avec le match face au Stade Français ce week-end, une inespérée qualification directe en demi-finales est encore possible. De quoi forcément ravir Bernard Lemaître, patron du club varois.

Après avoir grapillé un peu de terrain sur les six premiers de Top 14, avec notamment une belle victoire sur le Stade Français lors de la 22e journée (41-18), l’ASM Clermont Auvergne a dit adieu aux phases finales. En effet, à moins d’un miracle lors de la dernière journée, les hommes de Christophe Urios verront leur saison se terminer début juin.

« Une joie intense d’être qualifiés et bien qualifiés avec du style, et face à Clermont »

Les rêves clermontois ont été brisés ce week-end par le RCT de Bernard Lemaître, qui n’a pas manqué de célébrer le retour de son club dans les phases finales de Top 14 pour la première fois depuis six ans. « Une joie intense d’être qualifiés et bien qualifiés avec du style, et face à Clermont, un concurrent à la phase finale. C’était réconfortant de voir un Mayol si plein, l’arrivée des joueurs était un grand moment, il y avait une énorme ambiance et cela prouve qu’il peut y avoir une fusion entre le club et ses supporters ! » a expliqué le patron toulonnais, d’après Rugbyrama .

« Tout le monde a le sentiment d’avoir touché les dividendes »