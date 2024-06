XV de France : Galthié remet un joueur des Bleus à sa place !

La rédaction

Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, a qualifié de « très maladroit » le geste taquin de Matthieu Jalibert envers Grégory Alldritt, son coéquipier et capitaine chez les Bleus, lors du match de Top 14 entre Bordeaux et La Rochelle (34-14) le 11 mai dernier. Et il n'a pas manqué de le reprendre publiquement.

Lors du match de Top 14 entre Bordeaux et La Rochelle, qui s'est soldé par une victoire de Bordeaux 34-14 le 11 mai dernier, Matthieu Jalibert a attiré l'attention avec une taquinerie dirigée vers son coéquipier en équipe nationale, Grégory Alldritt. Ce geste, bien que léger et humoristique, n'a pas été bien accueilli par le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié. Selon Galthié, ce type de comportement est inapproprié, surtout entre deux joueurs qui partagent le maillot national et doivent montrer un exemple de respect et de professionnalisme.

Galthié exprime son mécontentement

Fabien Galthié n'a pas tardé à réagir après l'incident. Interrogé par L'EQUIPE , le sélectionneur du XV de France a qualifié le geste de Jalibert de « très maladroit » et a insisté sur l'importance de maintenir une attitude respectueuse sur et en dehors du terrain. « Que valent des excuses par rapport au buzz terrible qu'il a déclenché avant? » a-t-il demandé. Galthié a également rappelé que le respect entre les joueurs est essentiel pour la cohésion et la performance de l'équipe nationale, surtout à l'approche de compétitions importantes. Cependant, le sélectionneur confie « Je pense que ça ne part pas d'un mauvais sentiment de Matthieu mais c'est très maladroit et je comprends la réaction de Greg. »

De nombreuses excuses