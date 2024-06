XV de France : Oublié par Fabien Galthié, il veut «revenir plus fort»

Axel Cornic

La France ne manque pas de talents, puisque le vivier actuel est l’un des meilleurs de la planète, si ce n’est le meilleur. Mais il n’y a pas de place pour tout le monde au sein du XV de France et Émilien Gailleton en sait quelque chose ! Le trois-quart de la Section Paloise était e,n effet annoncé comme le nouveau crack tricolore, mais il n’a pour le moment pas connu le même succès que Nicolas Depoortère ou encore Louis Bielle-Biarrey, qui ont plus ou moins le même âge que lui.

Meilleur marqueur de la saison dernière en Top 14, Émilien Gailleton était annoncé comme l’une des possibles grandes surprises de la Coupe du monde. Pourtant, Fabien Galthié a finalement décidé de miser sur Louis Bielle-Biarrey ! Et l’histoire s’est repetée lors du dernier Tournoi des 6 Nations, puisque lorsqu’il a fallu remplacer Jonathan Danty, c’est vers Nicolas Depoortère que s’est tourné le sélectionneur du XV de France.

« C’est sûr que ça peut être dur mentalement »

Ce ne fait pas forcément plaisir, mais le principal intéressé le prend plutôt avec philosophie. « J’ai été celui qui a commencé en premier les stages avec le XV de France. J’avais fait beaucoup de rassemblements pour engranger de l’expérience mais au final, j’ai moins joué qu’eux. C’est sûr que ça peut être dur mentalement » a confié Émilien Gailleton, dans un entretien accordé à Rugbyrama .

« L’équipe de France est mon objectif donc je vais tout faire pour que cela arrive rapidement »