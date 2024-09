XV de France : Galthié a réalisé le rêve d’un nouveau crack !

Axel Cornic

Champion du monde U20 et parmi les jeunes prodiges très suivis de la Section Paloise, Théo Attisogbé a été élu révélation de la saison lors de la dernière Nuit du Rugby. L’arrière ou ailier vit l’une des meilleurs périodes de sa vie, puisque cet été il a même vu Fabien Galthié lui ouvrir les portes du XV de France.

Si le rugby français est porté par des sportifs d’un immense talent comme Antoine Dupont, il est surtout soutenu par un vivier incroyable de jeunes pousses. Les exemples sont très nombreux avec notamment Louis Bielle-Biarrey, Posolo Tuilagi, Nicolas Depoortère ou encore Léo Barré et Nolann Le Garrec, qui se sont tous fait une petite place au sein du XV de France.

« Le XV de France on en rêve depuis tout petit »

Le dernier de la liste n’est autre que Théo Attisogbé, qui a fait ses premiers pas lors de la tournée estivale du XV de France, en Amérique du Sud. « Le XV de France on en rêve depuis tout petit. Rien que d’avoir accolé à son nom ce mot, ‘international’, ça fait quelque chose. C’est encore différent des années U20, même si c’était déjà très bien. Là, c’est un peu le Graal. Je l’ai pris avec énormément de bonheur et de plaisir » a expliqué l’ailier ou arrière de la Section Paloise, d’après RugbyPass.

« Peut-être que le plus dur commence »

« On m’a tellement parlé de cette deuxième année, celle de la confirmation » a poursuivi Théo Attisogbé, concernant cette nouvelle saison qui a déjà commencé en Top 14. « Peut-être que le plus dur commence effectivement, même si je pense que le début est aussi compliqué. C’est en tout cas une année charnière avec une expérience qui reste à forger. J’essaie de m’y préparer au mieux, sans trop me poser de questions, c’est ce qui m’a plutôt réussi depuis que j’ai commencé à ce niveau-là. J’espère continuer sur cette lancée avec cette forme d’insouciance ».