Mercato : L’OM recrute «un joueur d’une qualité supérieure»

C’est la grande surprise du mercato de l’Olympique de Marseille. Toujours libre au début du mois de septembre, Adrien Rabiot s’est engagé pour deux années en faveur du club phocéen, en acceptant de revoir son salaire à la baisse. Une très belle prise qui impressionne Neal Maupay, faisant également partie des petits nouveaux.

Libre depuis son départ de la Juventus à la fin de la saison dernière, Adrien Rabiot a créé la surprise en signant il y a quelques jours un contrat de deux saisons à l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria et son équipe ont ainsi réalisé un coup de maître alors que l’international français de 29 ans semblait destiné à rejoindre un cador européen après ses cinq années à Turin. Interrogé par La Provence, Neal Maupay salue ce renfort de taille.

« C’est un grand plus pour nous de l’avoir dans l’équipe »

« C’est un super recrutement réalisé par Medhi (Benatia) et le club. Adrien peut prétendre à n’importe quel club européen. C’est un joueur d’une qualité supérieure. C’est un grand plus pour nous de l’avoir dans l’équipe. Il a encore besoin de rythme car il n’avait pas de club, mais il sera avec nous ce week-end et on a hâte de le voir jouer », confie le joueur prêté avec obligation d’achat par Everton

Première ce week-end ?

Roberto De Zerbi a effectivement convoqué Adrien Rabiot pour le déplacement à Strasbourg dimanche. S’il ne sera pas titulaire, le joueur formé au PSG pourrait néanmoins faire ses débuts sous le maillot de l’OM à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1.