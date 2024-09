XV de France : Le verdict est tombé, grosse galère pour Galthié

Axel Cornic

Le XV de France va bientôt lancer sa saison avec la tournée du mois de novembre, tentant de rapidement faire oublier un été catastrophique sur le plan de l’image et ainsi préparer le Tournoi des 6 Nations 2025. Mais ça se fera sans Pierre Bourgarit, puisque le talonneur du Stade Rochelais a récemment été victime d’une fracture du tibia.

Ce qui s’est passé ces derniers mois est terrible pour l’image du XV de France, ainsi que de tout le rugby tricolore. Il va donc vite falloir tourner la page et quoi de mieux que la victoire pour relancer l’engouement autour des Bleus ? Ça tombe bien, un mois de novembre très chargé s’approche, avec notamment deux chocs respectivement face aux All Blacks et à l’Argentine, ainsi qu’un match contre le Japon.

Fracture du tibia pour Bourgarit

Les premières journées du Top 14 ont toutefois fait du dégât dans les rangs des sélectionnables et c’est le cas avec Pierre Bourgarit. Victime d’une fracture d’un tibia lors de la rencontre entre le Stade Rochelais et la Section Paloise le 21 septembre dernier (49-25), le talonneur s’est récemment fait opérer et on a d’ailleurs pu voir des photos sur les réseaux sociaux avec ses coéquipiers qui lui ont rendu visite. A son poste, Fabien Galthié pourra tout de même compter sur Peato Mauvaka et Julien Marchand.

« Pour son indisponibilité, ça va dépendre de la cicatrisation, mais il faut compter quatre à six mois »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Sébastien Boboul a confirmé que l’opération de Bourgarit s’était bien passée. « Il va très bien, il est sorti lundi en fin de matinée, et depuis lundi il est avec nous. Pour son indisponibilité, ça va dépendre de la cicatrisation, mais il faut compter quatre à six mois » a expliqué l’entraineur des arrières rochelais. « Ça fait deux ans qu'il a la poisse. Ça fait partie d'une carrière d'avoir des bas comme celui-là (...) On va lui donner deux ou trois choses à faire pour continuer à le concerner ».