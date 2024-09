Accord trouvé, l’Algérie va piquer un crack à l’équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Médaillé d'argent lors des derniers Jeux Olympiques de Paris, Rayan Cherki aurait dit adieu au maillot de l'équipe de France. Le joueur de l'OL aurait décidé de représenter l'Algérie, son pays d'origine, et aurait donné son accord avec la Fédération. L'annonce pourrait être officialisée une fois que sa situation personnelle aura évolué.

Après les Jeux Olympiques de Paris, l’heure des décisions est venue. Pour ces jeunes joueurs, il est temps de déterminer leur sélection nationale, de choisir les couleurs qu’ils porteront durant leur carrière. Si Mickaël Olise, Manu Koné ou encore Maghnes Akliouche donnent leurs priorités aux Bleus, ce ne serait pas le cas de Rayan Cherki.

Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid s'attaque au nouveau chouchou de Deschamps https://t.co/eTPcnC6YNH pic.twitter.com/fjAmSzI5Zv — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

Cherki aurait tranché

Selon les informations de Win Win, le joueur de l’OL aurait donné son accord à la Fédération algérienne de football pour défendre les couleurs des Fennecs. A de nombreuses occasions, Cherki aurait discuté de son avenir avec Vladimir Petkovic, qui souhaite rajeunir le groupe algérien. Le média précise, néanmoins, que la situation a été gelée en attendant que Cherki puisse régler ses soucis à Lyon.

« Il pourrait beaucoup apporter à la sélection »

Ancien sélectionneur de l’Algérie, Nasser Sandjak pense que Cherki ferait le plus grand bien à la sélection africaine. « Oui, il y a de la qualité, c’est indéniable. Mahrez bien sûr, Amoura, Bennacer, même s’il est blessé et sera absent plusieurs mois, Zerrouki, Benrahma, Aouar, etc… Petkovic dispose d’un bon effectif, qui va sans doute encore un peu évoluer. D’ailleurs, je pense que c’est peut-être le moment d’essayer de convaincre Rayan Cherki. Il est certes international français chez les Espoirs, mais sélectionnable pour l’Algérie. Je ne sais pas si la fédération algérienne et Petkovic sont entrés en contact avec lui, mais il pourrait beaucoup apporter à la sélection » a-t-il lâché à Afrik Foot. Cherki ne suivra pas les traces de Karim Benzema et Nabil Fekir, passés par l'OL, mais qui ont tranché en faveur de l'équipe de France.