Entre la France et l'Algérie, cette piste du PSG a tranché

Buteur face au FC Barcelone en Ligue des champions ce jeudi soir, Maghnes Akliouche réalise des prestations qui pourraient lui permettre de découvrir l'équipe de France dans très peu de temps. Mais le jeune joueur de l'AS Monaco, pisté par le PSG, est également sollicité par l'Algérie, le pays de ses parents. Entre ses deux pays, l'ailier semble avoir tranché.

La bande à Thierry Henry débarque, doucement, dans le groupe de Didier Deschamps. Certains médaillés lors des derniers Jeux Olympiques ont rejoint l’équipe de France A comme Manu Koné ou Michaël Olise. Un autre joueur pourrait, prochainement, intégrer les Bleus

Akliouche brille sous les yeux de Deschamps

Buteur face à Barcelone ce jeudi soir, Maghnes Akliouche fait, de plus en plus, parler de lui en Ligue 1. Ce n’est pas pour rien si le PSG suit attentivement sa progression, tout comme Didier Deschamps. D’ailleurs, le sélectionneur était présent au stade Louis II pour assister à la rencontre de Ligue des champions. Pour mieux observer le Monégasque ? C’est possible. Mis au courant de la présence du sélectionneur, Akliouche a répondu présent. « Oui, j'ai fait ce qu'il fallait. On peut toujours mieux faire, mais j'ai pu apporter à l'équipe et faire de bonnes choses. Je dois quand même revoir à la vidéo ce qu'on peut mieux faire. Mais je suis content de moi » a-t-il déclaré après la victoire de sa formation.

Akliouche donne sa priorité à la France

Mais comme énormément de joueurs binationaux, Akliouche va devoir faire un choix. Car s’il est éligible pour l’équipe de France, il pourrait, aussi, se diriger vers l’Algérie, le pays de ses parents. Selon les informations de L'Équipe, la Fédération algérienne l’aurait déjà sollicité, mais pour l’heure, il donnerait sa priorité aux Bleus. D’une manière plus générale, la question ne se pose pas pour l’instant. Mais elle pourrait vite venir au premier plan si ses performances de haute qualité se poursuivent.