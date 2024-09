Equipe de France : En feu, Thauvin interpelle Deschamps

Axel Cornic

Champion du monde en 2018, Florian Thauvin est le meilleur joueur de ce début de saison en Serie A, avec une surprenante place de leader pour son équipe de l’Udinese. Une performance qui ne fait pas oublier à l’ailier de 32 ans l’équipe de France, qui semble toujours rester dans un coin de sa tête.

Après un Euro mitigé, malgré une élimination en demi-finale face au futur champion espagnol, l’équipe de France se retrouve sous le feu des critiques. Et c’est encore plus le cas après les débuts mitigés en ce mois de septembre, avec une défaite et une victoire au compteur.

Kylian Mbappé a totalement snobé un joueur de l'équipe de France https://t.co/vHfdZO73xX pic.twitter.com/tsrXdubodL — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

La renaissance de Florian Thauvin

Le football français brille pourtant à l’étranger et c’est le cas en Italie, où le meilleur joueur de ce début de saison de Serie A se nomme Florian Thauvin. Ce dernier est tout simplement la grosse surprise du Championnat transalpin, avec trois buts et une passe décisive en trois journées. Son club de l’Udinese est d’ailleurs le surprenant leader devant notamment l’Inter, le Napoli, l’AC Milan ou encore la Juventus.

« Si je veux revenir en équipe de France ? Evidemment, qui ne voudrait pas ?! »

Dans un entretien accordé tout récemment à La Gazzetta dello Sport, le joueur de 31 ans a ainsi été interrogé sur un possible retour dans les petits papiers de Didier Deschamps. « Le sélectionneur ne m’a pas appelé lors du dernier rassemblement, mais notre rapport est excellent. Si je veux revenir en équipe de France ? Evidemment, qui ne voudrait pas ?! » a confié Florian Thauvin.