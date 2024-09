La France lâchée par Mbappé à cause des insultes ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sous le feu des critiques depuis le début de la saison, Kylian Mbappé voit plusieurs personnalités le fustiger dans les médias. Le dernier en date, Cyril Hanouna, continue ses sorties sur l'attaquant français, ne se montrant pas tendre envers lui. L'animateur de la chaîne C8 lui reprochait de faire moins d'efforts avec l'Equipe de France lors du dernier rassemblement. D'après Pierre Ménès, Cyril Hanouna prend un risque en s'en prenant à Kylian Mbappé.

Auteur d'un début de saison poussif avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a encore besoin de temps pour se sentir très bien dans l'effectif. L'attaquant français est la cible de critiques, que ce soit de la part des supporters, mais aussi dans les médias. D'après Pierre Ménès, Cyril Hanouna est allé trop loin dans ses déclarations ces dernières semaines.

Mbappé moins concentré avec les Bleus ?

Auteur d'un Euro décevant, Kylian Mbappé n'a pas été très performant avec l'Equipe de France face à l'Italie et la Belgique. Avec les insultes reçues, il pourrait finir par être lassé de la situation. « L’acharnement d’Hanouna n’est pas qu’à la limite de l’insulte, c’est une insulte. Et c’est même contreproductif. Il ne faudra pas s’étonner si Mbappé se replie sur son projet au Real et ne donne plus grand-chose à la France comme on a pu le voir lors du dernier rassemblement avec les Bleus » analyse Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

Mbappé a réussi sa première en Ligue des champions

Même s'il n'est pas encore très souverain dans le jeu, Kylian Mbappé a réussi sa première en Ligue des champions avec le maillot madrilène mardi soir. En effet, le capitaine des Bleus a ouvert le score contre Stuttgart (3-1).