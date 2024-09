PSG : Après Mbappé, Luis Enrique a choisi son nouveau patron !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cette fois-ci, pas de tensions pour désigner le tireur de penalty. Avant le début de la saison, Luis Enrique a désigné le successeur de Kylian Mbappé et le rôle a été confié à Vitinha, qui ne cesse de prendre de la place dans l'effectif parisien. Le joueur portugais devrait, d'ailleurs, être de la partie, ce mercredi, face à Gérone en Ligue des champions.

Ces dernières années, les « penaltygates » ont, parfois, secoué la saison du PSG. On se rappelle des tensions entre Kylian Mbappé et Neymar après un match face à Montpellier en août 2022. Après le départ du Brésilien, le champion du monde 2018 avait pris ses responsabilités face au gardien.

Luis Enrique a trouvé le successeur de Mbappé

Cette saison, c’est au tour de Kylian Mbappé de quitter le navire parisien, laissant ce rôle vacant. Pas pour longtemps. Très vite après le départ de l’international français, Luis Enrique s’est saisi de ce sujet et a décidé de nommer un nouveau tireur de penalty.

Vitinha prend de l'épaisseur

La tâche n’a pas été confiée à un attaquant, mais à un milieu de terrain. Vitinha a hérité de ce rôle. Une directive de Luis Enrique. Selon les informations du Parisien, cette décision a pour but de responsabiliser un peu plus Vitinha et de l’installer doucement comme un leader au sein du groupe.