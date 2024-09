Mbappé - Deschamps : La fracture est annoncée en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à la retraite internationale de Raphaël Varane et Hugo Lloris, Didier Deschamps avait décidé de confier le brassard de capitaine de l’équipe de France à Kylian Mbappé. La star du Real Madrid a pris donc un peu plus de poids en sélection et on pouvait alors pensait que Mbappé était devenu le pilier du schéma de Deschamps. Mais voilà qu’aujourd’hui, les tensions seraient fortes entre les deux hommes forts de l’équipe de France.

Traversant une période compliquée actuellement, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux critiques lors de la trêve internationale avec l’équipe de France. Malgré cela, la star du Real Madrid garde toujours la confiance de Didier Deschamps, qui n’avait pas hésité à lui confier le brassard de capitaine après la Coupe du monde. Mais tout cela pourrait n’être qu’un discours de façade puisqu’en coulisses, cela serait tendu entre le sélectionneur de l’équipe de France et Mbappé.

« On dirait que Kylian Mbappé a envie de faire un putsch »

C’est Cyril Hanouna qui a balancé cette bombe au micro de son émission sur Europe 1. En effet, il a notamment fait savoir : « Avec Deschamps ça s’est toujours bien passé, mais là il commencerait à critiquer ses choix. Ses choix d’équipes, ses choix tactiques... l’entrainement aussi, alors que tous les joueurs sont très contents de Didier Deschamps. On dirait que Kylian Mbappé a envie de faire un putsch et prendre l’équipe de France, comme il a fait au PSG. Ils ont eu une discussion avec Didier Deschamps, mais aujourd’hui entre les deux, ça devient compliqué ».

« Il y a une tension entre Deschamps et Mbappé »

Cyril Hanouna en a par la suite rajouté une couche, allant jusqu’à dire que Kylian Mbappé et sa mère, Fayza Lamari, n’hésiteraient pas à critiquer Didier Deschamps en coulisses. « Le vrai problème de Didier Deschamps, c’est Mbappé. Ça devient très compliqué de le gérer de ce que je sais. Sur le France-Italie qu’il y a eu la semaine dernière il y avait Kylian Mbappé, ils n’ont pas du tout couru. Alors que contre la Belgique ils se sont donnés à fond pour pouvoir gagner sans Kylian Mbappé. Le problème qui va se poser pour Deschamps, c’est celui du niveau de jeu. Est-ce que la France aujourd’hui joue mieux avec Mbappé ou sans Mbappé ? Aujourd’hui est-ce qu’il doit faire partie du onze de départ vu tous les talents qu’il y a ? Je ne suis pas sûr. Il a énormément critiqué Didier Deschamps, sa maman l’a également critiqué en off et il l’a su derrière. Forcément, il y a une tension entre Deschamps et Mbappé, on a l’impression qu’il va y avoir un bras de fer et ça devient compliqué », a balancé l’animateur sur Europe 1.