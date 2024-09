La vente du FC Nantes bouclée pour 155M€ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita a démenti les rumeurs sur de possibles négociations avec Trent Alexander-Arnold. A la manière d'un Kylian Mbappé, le vice-capitaine de Liverpool voudrait acquérir un club et son choix se serait porté sur le FC Nantes. Mais selon économiste, l'international anglais va devoir casser sa tirelire pour boucler l'opération.

Le vieux sujet de la vente du FC Nantes a resurgi dans les médias. Vendredi, L’Equipe a relancé ce dossier en évoquant un intérêt de Trent Alexander-Arnold, vice-capitaine de Liverpool. Dernièrement, des réunions auraient eu lieu à Londres et une première offre verbale aurait été transmise. Sollicité, Waldemar Kita a très vite pris la parole pour démentir ces rumeurs.

Une star au FC Nantes ? Kombouaré en rigole ! https://t.co/amzZnYOagc pic.twitter.com/7UFjj8uqw2 — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

Kita a pris la parole

« Mais ce sont des conneries tout ça ! D’où ça sort ? Comment voulez-vous qu’un homme sérieux qui désire acheter un club passe par un journaliste ? Trent Alexander-Arnold ? Mais je ne connais même pas ! Je viens de discuter avec mon avocat, je lui ai demandé : "Qui est ce mec-là ?" Il m’a répondu que son père était dans les finances et qu’ils ont quelques joueurs et autres agents… Je n’ai jamais fait de visio-conférence avec qui ce soit. Jamais de la vie. C’est du n’importe quoi » a confié le boss du FC Nantes.

Le prix est fixé

Mais si l’envie lui prenait de vendre le FC Nantes, Kita pourrait récupérer une belle somme. «C'est difficile d'évaluer un club de foot. Si on regarde les dernières transactions qui ont été faites à Strasbourg c’est 75 millions d’euros. Il y a une autre information intéressante c’est donc Lens qui a vendu à la fin de l’année dernière 13 % de ses parts pour 20 millions d’euros, ce qui le valoriserait donc à environ 155 millions d’euros. Est-ce que Nantes est à l’image de Lens, la question est là. On est entre Strasbourg et Lens, entre 75 et 155 millions d’euros» a confié l’économiste Luc Arrondel sur Télé Nantes Info.