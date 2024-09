Une star au FC Nantes, Kombouaré est déjà chaud !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, la rumeur d’un rachat du FC Nantes par un fonds d'investissement anglais géré par le père de Trent Alexander-Arnold prend de l’ampleur. Interrogé à ce sujet, Antoine Kombouaré a manié l’ironie tout en ouvrant la porte au joueur de Liverpool.

C’est une information qui ne manque pas de faire parler du côté du FC Nantes. Et pour cause, selon L’ÉQUIPE, via un fonds d'investissement anglais géré par son père Michael, Trent Alexander-Arnold serait très intéressé à l’idée de racheter le FC Nantes. Waldemar Kita auraient même rencontré les Anglais à Genève mi-septembre et aurait reçu une offre orale de 100M€. Une situation commentée par Antoine Kombouaré qui ne ferme pas la porte au joueur de Liverpool.

Kombouaré réagit à l’intérêt de Trent Alexander-Arnold

« Il y a plein de personnes qui veulent du FC Nantes, après est-ce que le propriétaire veut vendre, ça je ne sais pas. Pour l’instant, il n’y a que Kylian Mbappé qui a fait ça. Les joueurs font ce qu’ils veulent avec leur argent », lance le coach du FC Nantes en conférence de presse avant de poursuivre.

«S’il veut être président et jouer…»

« Si quelqu’un vient mettre son argent, on fera ce qu’il dira. Le patron a toujours raison, c’est lui qui paye. Mais pour être très honnête avec vous, ça n’a aucun impact sur mon travail. Trent Alexander-Arnold, s’il veut être président et jouer… Comme ça il ne jouerait qu’un match par semaine, ça serait plus tranquille pour lui », ajoute Antoine Kombouaré.