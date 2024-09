«Je ne comprends pas un p***** de mot» : Provoqué, Mbappé répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

S'il y a un domaine dans lequel Kylian Mbappé excelle en ce début de saison, c'est bien les penaltys. Face à l'Espanyol Barcelone samedi dernier (4-1), l'international français en un inscrit un nouveau, malgré la tentative de déstabilisation de Joan Garcia, le portier adverse. L'échange entre les deux joueurs a été capté par les cameras espagnoles.

Kylian Mbappé est enfin lancé. Muet lors des trois premiers matches de Liga, l’international français du Real Madrid a retrouvé le chemin des filets grâce à son incroyable efficacité au point de penalty. Face à l’Espanyol Barcelone, le champion du monde 2018, a inscrit son troisième depuis le début de la saison. Dans cet exercice, Mbappé fait preuve d’une incroyable efficacité, malgré les provocations du gardien adverse.

La punchline de Mbappé en plein match

Avant de tirer son penalty, Joan Garcia s’est dirigé vers Kylian Mbappé. Le portier de l’Espanyol Barcelone a tenté de déstabiliser l’ancienne star du PSG. Avec un large sourire, le buteur tricolore lui a, alors, lâché : « Je comprends pas un p***** de mot de ce que tu dis ». Une réplique qui a fait exploser de rire son coéquipier Lucas Vasquez.

Mbappé a vécu un match agité

Décidément, Mbappé a été sollicité durant la rencontre. Les caméras de DAZN Espagne ont également capturé un échange entre le joueur du Real Madrid et l’arbitre de la rencontre. Le Français avait écopé d’un carton jaune après avoir exprimé son mécontentement avec son bras. Un geste qui lui a valu un carton jaune. « C'est irrespectueux de me faire ça. C'est un manque de respect Kylian (…) C'est du mépris » a expliqué Munera Montero, l’arbitre du match. Mbappé a très vite contester cette sanction. « Je ne vous dis rien là... Juste le geste. Mais parle-moi... Tu ne peux pas me donner un carton comme ça » a lancé. Pas de quoi faire changer d’avis l’arbitre. Pas de quoi, non plus, déstabiliser Mbappé, auteur plus tard de son quatrième but en Liga.