Un champion du monde arrive à Marseille, l’OM n’en revient pas !

Cet été, l’OM a notamment mis la main sur Gerónimo Rulli (32 ans), arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam pour 4M€. Le successeur de Pau Lopez réalise un gros début de saison et a déjà impressionné son entraîneur ainsi que certains de ses coéquipiers, à l’instar de Neal Maupay, qui s’est expliqué dans les colonnes de La Provence.

Alors que Pau Lopez a été poussé vers la sortie, l’Olympique de Marseille a misé sur Gerónimo Rulli pour le poste de gardien titulaire, un choix gagnant jusqu’à présent puisque le portier remplaçant de l’Argentine, sacré champion du monde face aux Bleus en 2022, réalise un gros début de saison, au point d’impressionner son entraîneur et ses coéquipiers.

« Un gardien d’une qualité supérieure »

« Je le connaissais de nom, mais pas plus. Je suis impressionné depuis que je suis arrivé, reconnaît Neal Maupay ce samedi dans les colonnes de La Provence. Quand tu es dans le foot, tu vois très vite les qualités des uns et des autres. Lui, comme Rabiot, c’est un gardien d’une qualité supérieure. Contre Lyon, on gagne, Jonathan (Roxe) met un super but à la fin mais ses arrêts valent autant que des buts. »

« Un des grands recrutements de cet été »

Vendredi, Roberto De Zerbi avait déjà affiché tout le bien qu’il pensait de son portier. « Il a le caractère juste, le caractère pour jouer et les caractéristiques pour jouer dans notre système, dans notre façon de voir le jeu, notre style. Après en tant qu'Argentin, je pense qu'il a la bonne personnalité, la juste personnalité pour pouvoir jouer au Vélodrome, déclarait l’entraîneur de l’OM. Il a été prêt à venir ici, disponible, avec de l'envie. On l'a pris à l'Ajax, ce n'était pas facile, mais c'est selon moi un des grands achats, un des grands recrutements de cet été. » Des propos qui devraient flatter Gerónimo Rulli.