Mercato : L’OM chaud pour rapatrier un champion du Monde ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps en quête d'un nouveau latéral gauche en janvier dernier, l'OM avait finalement trouvé son bonheur avec Quentin Merlin et Ulisses Garcia. Mais au départ, il semblerait que Medhi Benatia ait tenté un profil d'un tout autre genre avec Benjamin Mendy, qu'il souhaitait rapatrier à l'OM près de huit ans après son départ.

C'est un fait, l'OM a démarré fort cet exercice 2024-2025 en Ligue 1, et le recrutement effectué par Medhi Benatia n'y est pas indifférent. Le conseiller sportif du président Pablo Longoria a attiré de nombreux renforts qui cartonnent déjà sous leurs nouvelles couleurs, à l'image de Mason Greenwood, Geronimo Rulli, Lilian Brassier ou encore Pierre-Emile Højbjerg. D'ailleurs, il semblerait que Benatia soit passé à côté d'un transfert qui aurait fait beaucoup de bruit l'hiver dernier à l'OM...

Rabiot : L'OM a conclu un pacte avec Deschamps ? https://t.co/LxzvV8Z0iV pic.twitter.com/kuS5z4BsKf — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

Benatia a tenté Benjamin Mendy !

Selon les révélations de L'EQUIPE dans ses colonnes du jour, le dirigeant de l'OM avait souhaité recruter Benjamin Mendy (30 ans) lors du mercato de janvier. Le champion du Monde 2018 était déjà engagé depuis six mois avec le FC Lorient à l'époque, ce qui a peut-être freiné la possibilité d'un retour au sein du club phocéen. Et Benatia est finalement parvenu à recruter deux autres profils au poste de latéral gauche pour faire oublier Renan Lodi qui venait de quitter l'OM : Quentin Merlin et Ulisses Garcia.

Mendy aperçu à Marseille cet été...

D'ailleurs, quelques mois après cette tentative vaine de la part de Medhi Benatia, la dossier Benjamin Mendy à l'OM a de nouveau fait parler. L'ancien défenseur de Manchester City a en effet été aperçu du côté de la Commanderie cet été, relançant ainsi les rumeurs sur un éventuel transfert. Mais l'entraîneur du FC Lorient, Olivier Pantaloni, avait rapidement mis fin aux rumeurs en juillet dernier : « Benjamin Mendy est actuellement avec son préparateur physique dans l’idée de se remettre en forme. Ce préparateur étant originaire de la région marseillaise, je pense qu’il a dû passer faire un tour et saluer quelques amis à la Commanderie », confiait l'entraîneur des Merlus.