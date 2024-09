OM : Benatia se fait recadrer en direct après son craquage

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Medhi Benatia (37 ans) s'est emporté à la mi-temps du choc entre l'OL et l'OM. En effet, le conseiller sportif marseillais s'en est pris à l'arbitre Benoit Bastien à la mi-temps de la rencontre, pestant contre plusieurs décisions : le carton rouge de Leonardo Balerdi et le penalty offert aux Lyonnais.

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, l'OL a reçu l'OM au Groupama Stadium. Si les hommes de Roberto De Zerbi ont arraché la victoire dans les dernières secondes de la partie, Medhi Benatia a tout de même craqué en plein match. En effet, le conseiller sportif de l'OM s'est attaqué à l'arbitre de l'Olympico, Benoit Bastien, à la mi-temps, et ce, parce qu'il a expulsé Leonardo Balerdi et sifflé un penalty pour Lyon lors du premier acte.

«C’est des conneries !»

« La seule chose, c'est que je ne suis pas surpris ! Il y a faute de Lacazette au départ et deux fautes de Balerdi, tu mets carton rouge. Puis tu lâches penalty ! Commencez à nous respecter ! Commencez à nous respecter ! La semaine dernière Cornelius, là encore ! Ne prenez pas les gens pour des cons », a pesté Medhi Benatia dans une séquence captée par DAZN.

«Je trouve votre attitude nulle»

Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a dénoncé l'attitude de Medhi Benatia (et d'Eric Roy) envers l'arbitre Benoit Bastien. « Depuis des années dans le foot, il y a cette idée que mettre la pression aux arbitres, ça marche. (…) C’est des conneries ! Il faut jamais parler à des arbitres, ou il faut le faire à froid, car à froid ils sont quand même pas cons les gars, à froid ils tiennent pas vraiment le même discours. (…) Je parle de deux personnes que j’aime beaucoup humainement, aussi bien Éric (Roy) que Mehdi (Benatia), je les connais tous les deux, j’ai de très bons rapports avec les deux, je peux leur dire et même leur envoyer un message en direct, et leur dire je trouve votre attitude nulle », a déclaré le journaliste de RMC Sport.