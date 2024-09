Folie à l’OM, le PSG peut trembler ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Réduit à dix dès la cinquième minute, l'Olympique de Marseille a marqué les esprits dimanche soir en l'emportant dans les dernières secondes sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, de quoi permettre aux hommes de Roberto De Zerbi de revenir à la hauteur du PSG mais également de l'AS Monaco, qui comptent le même nombre de points. Le club phocéen peut-il se mettre à rêver du titre ?

C’est un Olympico qui restera longtemps dans la mémoire des supporters des deux clubs pour des raisons bien différentes. Dimanche, l’OM a réalisé l’exploit de remporter le choc face à l’OL (3-2) grâce à un but de Jonathan Rowe dans les dernières secondes, répondant à l’égalisation de Rayan Cherki survenue également dans le temps additionnel. Une performance d’autant plus remarquable que l’OM a joué à dix durant la quasi-totalité de la rencontre suite à l’expulsion polémique de Leonardo Balerdi à la cinquième minute. Avec ce succès, le club phocéen a peut-être empoché plus que trois simples points.

L’OM envoie un message à Lyon

Alors que l’excitation règne sur la Canebière depuis la nomination de Roberto de Zerbi sur le banc de touche, les arrivées de Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Højbjerg avant la fin du mercato estival puis celle d’Adrien Rabiot la semaine dernière, le début de saison confirme les espoirs placés en l’OM, aujourd’hui dauphin du PSG avec le même nombre de points. En plus des résultats, la patte De Zerbi a rapidement pris au point que certains observateurs imaginent la formation phocéenne inquiéter le club de la capitale, à l’instar de Daniel Riolo.

« Il y a matière à être très optimiste »

« L’OM ce soir (dimanche), a envoyé un autre message. L’OM remplit la messagerie chaque semaine et dit : ‘on sera là’. Rabiot va intégrer cette équipe et même si Wahi est en dedans, il y aura des mecs pour jouer devant, confiait le journaliste de RMC dans l’After Foot. J’espère qu’on aura trois équipes pour jouer le titre (PSG, Monaco, OM.) Il faut toujours rester mesuré, à l’OM, ça s’emballe très vite. Mais sur ce que je vois, il y a matière à être très optimiste ». Un gros indice tombera au soir du 27 octobre, lorsque l’OM recevra le PSG au Vélodrome pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Avant ça, il faudra confirmer contre Strasbourg, Angers et Montpellier.

