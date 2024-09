«C'est une honte», l'OM le fait enrager !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, lors de l'Olympico, l'OL est passé par tous les états face à l'OM. Mais au final, ça s'est soldé par une terrible déception dans les rangs des Gones en perdant en fin de match (2-3). Buteur, Rayan Cherki pensait avoir permis à Lyon d'accrocher le nul, mais suite à la défaite, il avait la rage.

A 11 contre 10, l'OL a mené au score face à l'OM (1-0), a été mené au score (1-2), est revenu à égalité (2-2) grâce à Rayan Cherki, mais a fini par s'incliner (2-3) suite au but de Jonathan Rowe à la 95ème minute. Ce scénario complètement fou a bien évidemment provoqué la joie des Phocéens. Dans le camp d'en face, chez les Gones, on était remonté...

« C'est une honte »

C'est le cas de Rayan Cherki. Après la rencontre face à l'OM, le buteur lyonnais a pris la parole au micro de DAZN, lâchant alors : « C'est une honte. Ils sont à dix depuis la 5e minute. Cela fait des années et des années qu'ici, on mène et on ne fait que reculer. Tout le temps, encore. Le match passe. On a 3500 occasions et malgré ça, on ne fait que reculer ».

« Aujourd'hui, ils n'avaient rien pour eux »

« Au bout d'un moment, si on veut être une grande équipe, il va falloir, quand on mène, enterrer les équipes qui viennent ici. En mettre 1,2,3, 4, 5. Aujourd'hui, ils n'avaient rien pour eux. Ils repartent avec les trois points, ils font les beaux. Nous, on repart avec zéro point », a conclu Rayan Cherki.