OM : Un complot dénoncé en direct à la TV ?

Malgré la victoire héroïque de l'OM sur la pelouse de l'OL dimanche soir, Medhi Benatia l'avait mauvaise. En effet, le conseiller sportif du club phocéen était très remonté contre l'arbitre de la rencontre, Benoit Bastien. Le Marocain a avoué qu'il était inquiet depuis la désignation du natif d'Epinal, se doutant qu'il y allait avoir des décisions en défaveur de l'OM.

Les hommes de Roberto De Zerbi ont joué à se faire peur dimanche soir sur la pelouse de l'OL. Réduits à 10 au bout de 5 minutes, les coéquipiers de Pierre-Emile Hojbjerg ont arraché la victoire dans les ultimes secondes grâce à Jonathan Rowe. Pour autant, Medhi Benatia a poussé une gueulante après la rencontre, lui qui avait déjà haussé le ton à la mi-temps. Le Marocain crie au complot contre l'OM en visant Benoit Bastien qui, parmi les 20 arbitres officiels de la LFP, est celui avec qui le club phocéen gagne le moins.

L’OM termine son grand rival en story Instagram ! https://t.co/lX0Qx79UWU pic.twitter.com/Li3HudGAWQ — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

«Ne prenez pas les gens pour des cons»

« Il y a faute de Lacazette au départ ! Deux fautes de Balerdi et tu mets le carton rouge, tu lâches un pénalty ! Commencez à nous respecter, commencez à nous respecter. La semaine dernière, Cornelius, là encore. Ne prenez pas les gens pour des cons, ne prenez pas les gens pour des cons », avait alors pesté Medhi Benatia à la mi-temps. La colère n'était toujours pas redescendue au micro de DAZN au coup de sifflet final.

«Benoît Bastien, OM-OL, je n’étais pas bien»

« Je ne suis pas surpris, quand on regarde ce qu’il se passe, Benoît Bastien, OM-OL, je n’étais pas bien. Je me rappelle encore de l’année dernière. Regardez les épisodes, je n’invente rien, je regarde les images comme tout le monde. Aujourd’hui on a gagné, je ne suis pas celui qui pleure. Mais je le mets en avant. La semaine dernière, c’était un autre arbitre. Pas de problème tu peux me montrer, mais tu peux changer le rapport. La deuxième faute sur Balerdi ? Regardez au début de l’action, Lacazette se tient à son maillot », a souligné le conseiller sportif de l'OM.