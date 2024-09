Signature de Rabiot : De Zerbi révèle un secret à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la fermeture du mercato, l'OM a décidé de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec Adrien Rabiot, libre de tout contrat et qui n'avait pas trouvé de club. L'ancien milieu de terrain du PSG s'est engagé pour deux ans contre toute attente avec le club phocéen. Et Roberto De Zerbi révèle que tout le mérite revient à Medhi Benatia qui a géré lui-même ce dossier.

C'est la surprise de ce mois de septembre. Contre toute attente, l'OM a effectivement réussi à obtenir la signature d'Adrien Rabiot qui était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la Juventus. Cependant, il a tout de même fallu convaincre l'international français du projet sportif marseillais, mais également de faire des efforts sur le plan salarial. Et selon Roberto De Zerbi, c'est Medhi Benatia qui s'en est chargé.

Mercato - OM : Rabiot ne va pas imiter Aubameyang et Sanchez ! https://t.co/uRGsokm2Gc pic.twitter.com/May8tPwK8v — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

De Zerbi dévoile les coulisses de la signature de Rabiot

« Pour ce qui est de Rabiot, c'est Medhi Benatia qui a tout géré seul. C'est lui qui a trouvé la bonne formule. Pablo et Frank étaient évidemment très enthousiastes à propos de ce transfert. De mon côté, je lui ai dit la vérité : c'est vrai que l'OM ne joue pas les compétitions européennes cette année et qu'on est encore derrière les grands clubs pour l'instant, car nous sommes en phase de reconstruction », a rappelé l’entraîneur de l’OM en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Benatia a tout géré»

« Mais depuis juillet jusqu'au 19 septembre, on a travaillé sérieusement, avec ambition et sincérité envers tout le monde. Mon objectif est de ramener l'Olympique de Marseille à son niveau, là où il mérite d'être. Une phrase que j'ai souvent entendue ici et qui m'a marqué, c'est que les Marseillais disent toujours que l'OM est l'équipe la plus importante de France. Cela me touche, et même si on est encore loin de cet objectif, le but est de revenir à la lutte pour des objectifs importants. Ce que j'ai dit à Rabiot, je l'ai aussi dit à tous les joueurs arrivés cet été pendant le mercato, que ce soit Koné, Brassier, Greenwood, Rulli, Wahi, Cornelius, etc », ajoute Roberto De Zerbi.