PSG - Real Madrid : Mbappé regrette d'avoir signé ?

Si Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid en cet été 2024, il était déjà tout proche de signer en 2022. Arrivant alors au terme de son contrat au PSG, le Français était promis aux Merengue. Mais voilà qu'au dernier moment, face au pressing du Qatar, Mbappé a prolongé avec le club de la capitale. Un choix regretté par le principal intéressé ?

En 2022, à la surprise générale, Kylian Mbappé faisait finalement le choix de prolonger son contrat avec le PSG. Alors que le Real Madrid attendait déjà le Français les bras grands ouverts, la déception a été énorme. Au final, Mbappé a tout de même fini par rejoindre la Casa Blanca, où on lui a pardonné ce qui est arrivé il y a deux ans.

« On a rapidement senti que lui-même regrettait d’avoir prolongé »

Journaliste pour AS, Andres Onrubia est revenu sur cette prolongation de Kylian Mbappé au PSG en 2022. Une décision regrettée par le Français ? Pour Le Quotidien du Sport, il a alors confié : « En 2022, quand il prolonge, il y a eu beaucoup de déception. Enormément de fans pensaient que cette prolongation sonnait comme un adieu au Real Madrid. Mais, au fur et à mesure, il a été pardonné. On a rapidement senti que lui-même regrettait d’avoir prolongé ».

« Il y avait eu une énorme déception. Mais... »

« Il ne cachait pas sa déception auprès du club. C’est le football. Quand on prolonge, on a l’impression que c’était fini entre Mbappé et le Real Madrid. Il y avait eu une énorme déception. Mais quand on voyait les tensions entre Al-Khelaïfi et lui, la déception s’est vite estompée », a-t-il poursuivi concernant Kylian Mbappé.