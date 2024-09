Real Madrid : La presse espagnole dénonce un problème avec Mbappé

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a réalisé un très joli coup cet été en signant Kylian Mbappé libre en provenance du PSG. Le capitaine de l’équipe de France, buteur ce samedi contre l’Espanyol Barcelone, en est déjà à 6 réalisations en 8 matchs toutes compétitions confondues. La presse espagnole a toutefois relevé un problème avec la star de 25 ans depuis le début de saison.

Cet été, le Real Madrid a très certainement réalisé le plus joli coup du mercato en s’attachant les services de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France ne souhaitait pas prolonger avec le PSG et s’est donc engagé libre chez les Merengue. Le natif de Bondy, buteur ce samedi contre l’Espanyol Barcelone (4-1), en est déjà à 6 réalisations et une passe décisive en 8 matchs.

Kylian Mbappé manque de réalisme

Toutefois, SPORT a relevé un problème avec la star de 25 ans. Le média espagnol indique que le Real Madrid a plusieurs fois eu l’opportunité de prendre l’avantage contre l’Espanyol Barcelone par l’intermédiaire de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a toutefois manqué de réalisme et a attendu de marquer sur penalty en toute fin de match. Ce serait un problème pour le Real Madrid alors que les autres attaquants ne se montrent pas vraiment efficaces non plus, surtout à l’approche des grandes échéances.

Ancelotti doit régler ce problème au Real Madrid

Depuis le début de saison, les Merengue font face à de sérieuses difficultés dans le jeu, notamment en première période. Reste maintenant à voir si Carlo Ancelotti arrivera à redresser la barre rapidement. Le Real Madrid reçoit le Deportivo Alavés ce mardi, avant de se déplacer sur la pelouse de l’Atlético de Madrid en championnat puis sur celle du LOSC en Ligue des champions. Kylian Mbappé sera naturellement très attendu, surtout pour la prestigieuse compétition européenne. Affaire à suivre...