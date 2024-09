Le Real Madrid se justifie pour cette injustice à cause de Mbappé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avec l'arrivée de Kylian Mbappé dans l'effectif cet été notamment, le Real Madrid a dû revoir un peu ses plans au niveau du jeu. L'attaquant français semble s'intégrer parfaitement à son nouveau club désormais même s'il reste encore quelques points d'amélioration. L'effectif est tellement fourni que Carlo Ancelotti a du mal à satisfaire tout le monde. C'est le cas par exemple d'Endrick, dont le temps de jeu est compté.

Auteur d'une prestation convaincante face à l'Espanyol samedi soir au Santiago Bernabéu (4-1), le Real Madrid pourrait se servir de ce match pour avancer dans ce début de saison parfois poussif. Le club de la capitale espagnole peut compter sur de grosses têtes d'affiche en attaque, ce qui bloque un peu le passage pour Endrick.

Endrick doit patienter

Jeune pépite de 18 ans seulement, Endrick a débarqué cet été au Real Madrid. Jamais titulaire pour le moment, le Brésilien entre en jeu à chaque fin de match. On pouvait s'attendre à une titularisation face à l'Espanyol, lui qui avait inscrit 2 buts en 44 minutes avant ce match. « Si je suis injuste avec lui ? D'un côté, oui je suis peut-être un peu injuste, car il s'entraîne bien et a beaucoup de qualités. Mais il y a Vinicius, Rodrygo et Mbappé... Il faut être un peu patient » a résumé Carlo Ancelotti après la rencontre.

Ancelotti obligé de changer ses plans ?

Comme l'entraîneur italien semble vouloir basculer sur un système de jeu à 2 attaquants, Endrick aura encore plus de mal à gagner du temps de jeu. Pourtant, samedi, il a eu le temps en quelques minutes seulement de provoquer un penalty, transformé par Mbappé.