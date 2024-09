Real Madrid : Mbappé snobé, il choque tout le monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir face à Stuttgart en Ligue des Champions, Endrick a inscrit un très beau but pour le Real Madrid. Le jeune Brésilien a frappé de loin, malgré les présences de Vinicius Jr et de Kylian Mbappé sur les côtés. En interne, le staff madrilène aurait été choqué par la confiance en soi du numéro 16. Explication.

Cette saison, Carlo Ancelotti dispose de nombreuses options en attaque. L’entraîneur du Real Madrid, avec l’arrivée de Kylian Mbappé, a ajouté une corde à son arc, et avec les présences de Vinicius Jr, de Rodrygo, mais aussi un peu plus bas de Jude Bellingham, le secteur offensif des Merengue n’a jamais semblé aussi fort.

Mbappé insulté, un joueur de l’OM fait une annonce https://t.co/ZbI7eFhabw pic.twitter.com/Swr51d5npQ — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

Endrick inscrit un but plein d’audace

Mais le tacticien italien doit également compter sur la présence d’Endrick. Considéré comme l’un des plus grands talents du monde, le Brésilien de 18 ans s’est de nouveau démarqué mardi soir en inscrivant le dernier but de la rencontre face à Stuttgart (3-1). L’avant-centre a tenté sa chance de loin et a « oublié » Vinicius Jr sur l’aile droite, ainsi que Kylian Mbappé à gauche.

Le Real Madrid impressionné par le Brésilien

Mais avec ce but inscrit, Endrick s’est affirmé. Auprès de MARCA, une source interne du Real Madrid a confirmé que tout le monde au club avait été impressionné de la prise d’initiative de l’ancien prodige de Palmeiras : « Il est très efficace, sa frappe a surpris tout le monde ».