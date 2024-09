Après l'arrivée de Mbappé, le Real Madrid va faire machine arrière ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a quitté le PSG, et ce, pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Avec l'arrivée de son nouveau numéro 9, Carlo Ancelotti a changé de tactique, passant d'un 4-4-2 à un 4-3-3. Toutefois, alors que son équipe est en difficulté dans le jeu, le coach du Real Madrid pourrait revenir sur son choix.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises cet été. Pour donner. une nouvelle trajectoire à sa carrière, l'attaquant de 25 ans a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Le PSG répond cash sur le mercato ! https://t.co/9FOpKIrPD9 pic.twitter.com/X2uB7JlLpz — le10sport (@le10sport) September 20, 2024

Ancelotti va encore changer de tactique ?

Alors que Karim Benzema a quitté le Real Madrid lors de l'été 2023, Carlo Ancelotti a lancé une révolution tactique. En effet, le coach merengue a mis en place un 4-4-2 avec Rodrygo et Vinicius aux avant-postes, oubliant ainsi son habituel 4-3-3. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé lors de la dernière fenêtre de transferts, Carlo Ancelotti a décidé de revenir à son 4-3-3. Le Français étant placé en pointe, et les deux Brésiliens étant positionnés sur les ailes. Toutefois, l'entraineur italien pourrait une nouvelle fois changer de dispositif, et ce, parce que son équipe pêche dans le jeu depuis le début de saison.

«Bellingham est-il un attaquant ou un milieu de terrain ?»

« Envisagez-vous l'option de jouer avec quatre milieux de terrain ? C’est difficile à dire, mais l'équilibre est une chose collective que l'on peut faire avec deux attaquants ou trois. La Ligue des champions à Paris s'est déroulée avec trois attaquants, mais l'équilibre était parfait. Avoir un milieu de terrain de plus ne signifie pas plus d'équilibre. Vous pouvez le faire avec trois ou quatre attaquants. Le débat peut maintenant porter sur la question suivante : Bellingham est-il un attaquant ou un milieu de terrain ? L'équilibre peut venir d'un travail collectif. Nous allons l'avoir, c'est certain », a confié Carlo Ancelotti, le technicien du Real Madrid, en conférence de presse.