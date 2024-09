Mercato - OM : Riolo annonce une grande nouvelle pour Rabiot !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un premier mois de compétition bien réussi, l'OM disputait dimanche soir un duel très important face aux grands rivaux de l'OL. Le club voulait montrer que la dynamique actuelle se poursuit et confirmer que les Marseillais joueront bien devant cette saison. Ce début de parcours coïncide parfaitement avec l'arrivée récente d'Adrien Rabiot qui devrait faire rapidement ses débuts.

Nouveau venu dans cette équipe marseillaise, Adrien Rabiot va pouvoir profiter de cet élan incroyable. L'expérimenté milieu de terrain n'avait plus de club après son départ de la Juventus de Turin cet été et il pourra a priori s'exprimer parfaitement dans une équipe en pleine forme.

« L’OM a envoyé un autre message »

En tête du championnat après 5 journées, l'OM n'a plus rien à voir avec l'équipe de la saison dernière. Pour Adrien Rabiot, c'est l'occasion parfaite de faire parler ses qualités dans une équipe qui va jouer gros. « L’OM ce soir, a envoyé un autre message. L’OM remplit la messagerie chaque semaine et dit: ‘on sera là’. Rabiot va intégrer cette équipe et même si Wahi est en dedans, il y aura des mecs pour jouer devant. Si même des ‘tricards’ reprennent confiance comme Ulisses Garcia, Pol Lirola... » lance Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Rabiot bientôt de retour ?

Sans club depuis son départ de la Juventus de Turin, Adrien Rabiot a encore besoin de temps pour être à 100% physiquement. Son dernier match date de l'Euro et a priori, il devrait revenir en pleine forme à la mi-octobre maximum. Juste à temps pour les retrouvailles avec le PSG ?