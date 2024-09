«Pas me priver» : Un joueur de l’OM fait le buzz en story Instagram et s'explique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Apparu une dizaine de minutes sur la pelouse de l’OL dimanche dernier, Neal Maupay s’est surtout fait remarquer après le match en publiant une photo moqueuse sur Instagram dans la foulée de la victoire de l’OM au Groupama Stadium (3-2). Interrogé par La Provence, l’attaquant de 28 ans assume ce troll.

Le premier Olympico de cette saison 2024/25 restera dans les mémoires pendant un certain temps. Réduit à dix dès la cinquième minute après l’expulsion de Leonardo Balerdi, l’OM est parvenu à arracher la victoire sur la pelouse de l’OL (3-2) grâce à un but de Jonathan Rowe dans les dernières secondes de la partie, répondant à l’égalisation de Rayan Cherki qui avait elle aussi eu lieu dans le temps additionnel. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont logiquement explosé de joie au coup de sifflet final, et l’un d’entre eux y est même allé de son chambrage.

😭😭 Neal Maupay chambre l’OL après la victoire lors de l’Olympico #OLOM pic.twitter.com/fbwMqnA8Kt — MadeInFOOT (@madeinfoot) September 22, 2024

Le chambrage qui fait parler

Quelques minutes après la fin du match, Neal Maupay, passé notamment par l’AS Saint-Étienne, s’est gentiment moqué de l’Olympique Lyonnais en publiant une story Instagram sur laquelle on le voit boire une bouteille ciglée du logo de l’OL, un moyen de montrer qu’il savourait l'amertume des joueurs et supporters du club rival. Interrogé par La Provence, Neal Maupay a assumé ce troll.

« Pour moi, ça fait partie du jeu »

« Le foot reste un jeu, du plaisir, répond Neal Maupay. J'ai toujours eu ce côté chambreur sur et en dehors du terrain. Pour moi, ça fait partie du jeu. Je trouve ça dommage que des joueurs se retiennent parce que, justement, on est des joueurs de foot, que tout est analysé, commenté, critiqué... J'ai pris le parti d'être moi-même. Si je veux chambrer un ami ou faire un truc dans un match, je n'ai pas envie de me priver ».