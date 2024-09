Cauchemar pour le XV de France, le vestiaire sort enfin du silence !

Axel Cornic

La tournée estivale du XV de France a été marqué par deux gros accidents avec Melvyn Jaminet, puis avec Oscar Jégou et Hugo Auradou. De quoi totalement mettre de côté le sportif pendant plusieurs semaines, avec tout le rugby français qui va désormais devoir se racheter une image et tenter d’en finir avec certains vieux démons.

Antoine Dupont et l’équipe de France à 7 ont réalisé un immense exploit cet été aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ravissant tout un pays. Mais pendant ce temps-là, le XV de France traversait une période extrêmement délicate, avec un international coupable de propos racistes et deux autres accusés de violences physiques et sexuelles.

« C’était une période quand même assez compliquée »

Révélation de la dernière saison du Top 14. Théo Attisogbé vivait à ce moment ses premiers pas au sein du XV de France avec une ambiance délétère. « C’est sûr que c’était une période quand même assez compliquée. Mais j’ai vraiment envie de dissocier l’aspect rugby et ce qu’on a vécu sur le plan humain. Niveau rugby, je vais en garder un bon souvenir » a assuré l’arrière ou ailier de la Section Paloise, lors d’un entretien accordé tout récemment à RugbyPass.

« Ce sera une tournée que je garderai en mémoire même si c’est encore difficile d’en parler »

« Deux sélections, une victoire lors de ma première sélection... » a poursuivi Attisogbé, coéquipier d’ailleurs d’Hugo Auradou avec le club béarnais. « Face à des joueurs qui sont en train de faire quelque chose de grand dans le Rugby Championship en plus (l’Argentine a battu l’Afrique du Sud le week-end dernier, NDLR), ce n’est pas rien et puis deux essais. Ce sera une tournée que je garderai en mémoire même si c’est encore difficile d’en parler ». Reste à voir s’il saura se faire une place au sein du XV de France pour la tournée de novembre, puis pour le Tournoi des 6 Nations qui va arriver très vite.